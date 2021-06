Continuano i pensionamenti in Comune da parte di funzionari di lungo corso. Oggi in Consiglio Comunale è stato annunciato il ritiro di Piera Telò, istruttore direttivo della segreteria generale, in servizio in Comune da quasi 40 anni. A ricordarlo è

stato il sindaco Gianluca Galimberti dopo un intervento tecnico della stessa funzionaria. Galimberti ha ringraziato Telò per la passione e competenza dimostrate nel supportare l’amministrazione in tanti anni. Emozionata e commossa la diretta interessata: “Di solito non mi mancano le parole, ma questa volta mi avete colto di sorpresa. E’ già stata individuata la persona che mi sostituirà, io sarò a disposizione se avrà bisogno di consigli. Ringrazio tutti, non solo per quanto ho ricevuto dal punto di vista professionale ma anche da quello umano”.

Da poco ha annunciato il ritiro per ragioni anagrafiche il comandante della Polizia Locale Gianluigi Sforza; nell’ultimo anno e mezzo hanno lasciato altri dirigenti storici: Ruggero Carletti, Maurizia Quaglia, Marco Pagliarini, Maurilio Segalini. Un centinaio i pensionamenti di funzionari di diverso livello attesi nel corso del secondo mandato Galimberti.

© Riproduzione riservata