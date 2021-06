Si è svolta nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 giugno la Mostra Concorso Arti Figurative organizzata dallo Spi Cgil Sindacato Pensionati Cremona – nell’ambito della 27esima edizione dei Giochi di Liberetà.

Giunta alla sua sesta edizione, e pur nelle difficoltà a tutti note, si è potuto realizzarla grazie alla disponibilità dei locali del Centro Anziani Cascinetto e alla fattiva collaborazione con il nuovo gruppo artistico Il Cascinetto, avviata da anni fa con Franca Zucchetti (ora vice presidente), con il Direttore artistico e docente di disegno e pittura Marco Serfogli e all’attuale Presidente Anna Agazzi.

Rivolto ad artisti non professionisti, la mostra (circa 60 le opere esposte) rientra nelle attività di coesione sociale che lo SPI attiva da anni in vari settori: artistico, culturale, ricreativo sportivo ed altro.

Un momento di incontro e valorizzazione dei talenti e delle capacità artistiche di persone non più giovani che, nel tempo lasciato libero dal lavoro, si dedicano al disegno e alla pittura condividendo con altri passioni e confronti.

Premiate le opere di Nicoletti Maria Rosa, Mineri Silvia, e Spizzi Marco; segnalati i lavori di Cipelletti Luciana e Gagliardi Mauro.

Prossimi appuntamenti: Concorso Fotografico, Poesie e racconti Brevi e l’uscita al laghetto di Bordolano per la pesca sportiva con i ragazzi del Centro Diurno, Coop Dolce, Orizzonte e di ANFFAS Crema.

Un ringraziamento particolare da parte dello Spi Cgil va a Luigi Foglio e Mauro Gagliardi e a tutti i volontari che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento.

