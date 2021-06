Momenti di tensione oggi pomeriggio all’hub vaccinale della Fiera, quando una persona, arrivata in forte anticipo sul suo appuntamento e già in stato di alterazione, forse da abuso d’alcol, ha cominciato a inveire contro i sanitari e i volontari in servizio che cercavano di calmarlo. L’uomo ha preteso di essere vaccinato, si è avvicinato agli stand dell’anamnesi e ha spintonato tutti quanti cercavano di riportarlo all’ordine. Molte persone in attesa hanno filmato la scena. Alla fine si è reso necessario l’intervento dei carabinieri per allontanare l’uomo.

