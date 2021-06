Saranno 4 gli appuntamenti con l’autore accompagnati da letture teatrali, evento organizzato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Cremona in collaborazione con il teatro Ponchielli. Si partirà sabato 3 luglio alle ore 21,30 in occasione della Notte dei musei, i volumi presentati racconteranno la vita di Sofonisba Anguissola. Gli incontri si terranno nel cortile del Museo civico Ala Ponzone di Cremona. Si tratta di un omaggio alla pittrice cremonese ed introdurranno la mostra dedicata a lei prevista per la primavera del 2022. Il 3 luglio Luciana Benotto presenterà il suo libro dal titolo “La turbinosa giovinezza di una pittrice”, con letture a cura di Daniela Coelli, mercoledì 21 luglio sarà la volta di Giovanna Pierini, autrice del volume “La dama con il ventaglio”, che interpreterà le letture Edvige Ciranna, mercoledì 4 agosto sarà Chiara Montani, autrice del volume “Sofonisba I ritratti dell’anima”, a ripercorrere la storia della pittrice. Letture a cura di Sara Cicinea. Ultimo appuntamento mercoledì 15 settembre con la presentazione del volume “Galere perdute”. Le letture saranno a cura di Alberto Branca.

Silvia Galli

