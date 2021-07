E’ stato presentato ufficialmente questa mattina, venerdì 2 luglio, il nuovo direttore sportivo della Cremonese, Simone Giacchetta alla presenza del presidente Paolo Rossi e del consulente strategico Ariedo Braida. Giacchetta ha ringraziato la proprietà per avergli concesso “questa grandissima opportunità” in una “società di altissimo livello che cerca di creare questo processo di consolidamento in un campionato difficile”. Il nuovo ds fissa anche gli obiettivi: “Vogliamo fare bene, che significa fare meglio. In concreto vorremmo abbandonare la parte destra della classifica e offrire un campionato con sofferenze minori, anche se il campionato di Serie B chiama alla sofferenza: senza fare sacrifici non si ottengono grandi risultati”. “La Cremonese – ha aggiunto – è una società importante con una proprietà ambiziosa: vogliamo essere vincenti non nell’immediato, ma costruendo”.

QUI l’articolo completo su CremonaSport

© Riproduzione riservata