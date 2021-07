Oltre 510mila euro sono stati spesi nell’ultimo anno e mezzo per manutenzioni varie nel cimitero monumentale di Cremona: una cifra elevata che comprende la manutenzione delle crociere e la posa reti antipiccioni, per ben 175mila euro; le estumulazioni, con 239mila euro e relativa posa delle lastre, sempre per le estumulazioni ( 29.243 euro). E poi, sistemazione degli ascensori (23.700 euro) e manutenzione generali per 44.360 euro. Senza contare che lo scalone esterno monumentale sopra il cavalcavia e ammalorato da tempo, è inserito nel bando riguardante la rigenerazione urbana, per un valore di 400mila euro.

Sono le cifre contenute nella risposta che l’assessore Simona Pasquali ha dato all’interrogazione presentata dalla consigliera leghista Simona Sommi sulle condizioni del cimitero.

“Durante la pandemia – afferma Pasquali – riscontrando la grave carenza di posti salma a colombario, il Comune di Cremona, ha avviato il progetto di estumulazioni per il recupero e riutilizzo di colombari occupati da salme tumulate da oltre cinquant’anni, mediante la revoca delle concessioni. Le estumulazioni riguardano le crociere di levante e ponente interessate anche da interventi di recupero architettonico attualmente in corso.

Gli interventi relativi alla bonifica di guano e posa reti per i volatili sono stati conclusi.

L’estumulazione straordinaria di 285 loculi, quale fabbisogno annuo è in fase di ultimazione da parte di AEM Cremona S.p.a. , gestore in house providing dei servizi cimiteriali istituzionali.

Negli ultimi anni vi è stato un incremento sensibile circa la presenza di piccioni presso il Civico Cimitero (come nel resto della città) che offre a questi un ambiente ideale per la sosta e nidificazione, favorita dai sepolcreti aperti, vedasi crociere e sepolcreti a porticato del Voghera.

Dal 2017 sono state studiate ed attuate soluzioni atte all’allontanamento dei piccioni dalle strutture cimiteriali di proprietà comunale, quali:

– bird controll con falchi nell’ambito del contratto Global Service gestito da AEM Cremona Spa;

– schiume repellenti;

– chiusura di vani mediante reti.

Sono in corso i lavori di allontanamento e impedimento allo stazionamento all’interno dei colombi in forza dell’intervento di recupero e restauro conservativo delle Crociere di Ponente e di Levante – servizio di fornitura e posa di reti antipiccioni e pulizia da effettuarsi nei sottotetti degli androni a celle.

Dal novembre 2020 il Settore Ambiente ed Ecologia sta coordinando l’azione di controllo della popolazione del piccione e suo contenimento nel territorio cittadino mediante l’ovosterilizzazione. I risultati sono attesi in lungo periodo, risulta pertanto oggi difficile valutarne l’entità dell’efficacia.

Il patrimonio edilizio che costituisce il Civico Cimitero è molto vasto. Ci sono manufatti di recente costruzione a partire dagli anni ’70, ed altri costruiti tra la fine 800 e i primi del 900. Quest’ultimi hanno un valore storico architettonico importante. Entrambi hanno criticità di diverso tipo e origine, alcune dovute al normale decadimento dovuto al tempo. Alcune non sono di facile risoluzione per ragioni tecniche e di risorse necessarie.

In tali condizioni sono necessari investimenti corposi per diverse annualità di bilancio.

In questi ultimi anni sono stati programmati ed eseguiti diversi interventi dando la priorità alla sicurezza. Sono state controllate e messe in sicurezza tutte le antefisse sulle coperture degli edifici.

Per il chiostro multipiano nei locali interrati è stato eliminato il problema delle infiltrazioni ipogee realizzando canaline di raccolta e sistemi di allontanamento verso l’esterno con pompe.

Nel caso della crociere il problema è più complesso in quanto l’acqua non affiora lungo le pareti perimetrali, ma in diversi punti, pertanto è difficile il convogliamento in una canalina per il successivo allontanamento.

Vista la complessità delle problematiche, al fine di garantire comunque le condizioni di accessibilità, da diversi anni sono stati adottate azioni alternative che consistono nell’asciugamento dei pavimenti dopo i piovaschi. Tali azioni sono coordinate da AEM Cremona Spa in quanto svolti nell’ambito del contratto di Global Service”.

