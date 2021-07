Sono 2 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In regione i positivi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 140, di cui 50 a Milano. Da segnalare nessun caso in provincia di Pavia. I tamponi effettuati sono stati 40.074, portando il tasso di positività allo 0,35%.

Sono aumentati i ricoverati nei reparti ospedalieri non intensivi: sono ora 208, ovvero 13 in più. Calano invece di due i pazienti in terapia intensiva: sono ora 47. Nelle ultime 48 ore nessun nuovo ingresso in terapia intensiva. I dimessi e guariti in Lombardia sono ora 799.005. Infine, purtroppo, nelle ultime 24 ore sono morte tre persone per Covid.

Per quanto riguarda la situazione nelle altre province lombarde, 12 i casi a Como, 13 a Monza e Brianza, 12 nella provincia di Bergamo, 8 in provincia di Brescia. A Varese e nel Mantovano 4 casi, nel Lodigiano sono stati registrati 11 casi, 2 nella provincia di Lecco e di Sondrio.

Sono 932 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 794 di ieri e soprattutto gli 838 di sabato scorso, a conferma che il calo che proseguiva costante da 15 settimane inizia a invertire la tendenza. I tamponi sono 228.127, 19 mila piu’ di ieri, e il tasso di positività rimane stabile allo 0,4%. I decessi sono 22 (ieri 28), per un totale di 127.637 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in calo i ricoveri, con le terapie intensive che sono 9 in meno (ieri -16) con appena due ingressi del giorno, mai così pochi nel 2021 (entrambi in Campania) e sono 204. I ricoveri ordinari sono 75 in meno (ieri -63), 1.394 in tutto.

