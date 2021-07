Il Comune rimette mano al comparto via Giordano – Via Cadore, a tre anni dallo stralcio della strada sud dal Pgt, affidando l’aggiornamento dei dati di traffico alla società che aveva già redatto gli studi preliminare al Pums, la Redas Engeneering. Importo: 11.380 euro. Obiettivo: proseguire nel percorso progettuale di riordino del comparto sud, al fine di moderare la velocità, riorganizzare il sistema della sosta e incentivare la mobilità dolce.

Si tratta di un primo passo per riprendere in mano la questione del traffico lungo via Giordano e via Cadore rimasta a lungo sopita. Nel precedente monitoraggio erano stati quantificati 20mila veicoli al giorno. In particolare, l’aggiornamento dovrà consistere nel conteggio dei veicoli sui due assi stradali; nella verifica delle criticità attualmente esistenti, ad esempio nel nodo Giordano – via del Sale e all’incrocio con via Bosco e via Mosa; e ancora nella verifica delle possibili soluzioni per migliorare la sicurezza.

Uno studio che dovrebbe consentire di avere una o più simulazioni circa le possibili soluzioni, compreso anche la dislocazione dei posti auto.

Se dovesse essere seguito il progetto preliminare, pronto ormai da diversi anni, via Giordano dovrebbe essere sistemata con due piste ciclabili monodirezionali su ciascun lato ed eliminazione di parecchi posti auto, soluzione che non piace a commercianti e residenti e che probabilmente l’attuale amministrazione ha già accantonato. Resta da capire inoltre se ha ancora una prospettiva l’idea di un parcheggio dietro il colorificio Piccioni.

Se questi sono gli interventi sulla carta per via Giordano, resta da capire cosa possa essere fatto per via Cadore, attanagliata da una sosta caotica.

Nell’ultima riunione tra amministrazione e Comitato di Quartiere, l’assessore alla viabilità Simona Pasquali aveva parlato della necessità di aggiornare i dati di traffico e di informare i nuovi membri del comitato dei progetti in corso. gb

