Il temporale di sabato sera ha causato diversi black out in città, in centro, nella zona di via Dante e via Magazzini Generali.

E la forte pioggia con vento caduta tra le 21 e le 22 è probabilmente stata la causa anche del fuoristrada avvenuto sulla Codognese poco dopo l’abitato di Cavatigozzi, dove un’auto è letteralmente volata dentro la rotonda. Ferito in maniera non grave un ragazzo di 20 anni.

Vigili del Fuoco e Polizia Locale sono stati impegnati per diverse ore; allagato anche il sottopasso di via Eridano: ancora una volta i tombini non sono riusciti a smaltire forti concentrazioni di pioggia.

© Riproduzione riservata