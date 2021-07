Iniziata alle 19 l’assemblea di Confesercenti della Lombardia Orientale, sede di Cremona, per il rinnovo della rappresentanza territoriale. Scaduto il mandato presidenziale di Agostino Boschiroli, questa sera i rappresentanti dei vari settori votano per il successore. Incerto fino all’ultimo il nominativo del prescelto, che verrà reso noto in serata. Previsto anche un collegamento in streaming con la sede principale dell’organizzazione.

