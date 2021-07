Sono passati cinque anni da quando Pokémon GO ha permesso ai fan di incontrare i Pokémon nel mondo reale, esplorando i quartieri, i luoghi e le città del mondo. Per festeggiare questo traguardo con gli utenti italiani, il team di Pokémon GO ha in programma alcune speciali esperienze solo per l’Italia, Cremona compresa.

Di seguito il programma del Hot Air Balloon Tour

6 – 7 luglio: Perugia

8 – 9 luglio: Firenze

10 – 11 luglio: Bologna

12 – 14 luglio: Bassano del Grappa

15 – 17 luglio: Cremona

A partire da oggi ha inizio anche direttamente sulla app il Global Event dedicato al 5° Anniversario. Mentre è in arrivo per sabato 17 e domenica 18 luglio il Pokémon GO Fest 2021, che quest’anno avrà come tema la musica.

© Riproduzione riservata