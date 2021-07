La Regione Lombardia ha autorizzato, su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, il controllo mediante abbattimento del colombo di città, per prevenire gravi danni alle colture agricole.

L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente Aidaa annuncia una dura battaglia a tutti i livelli per difendere i colombi di città dallo sterminio. “Abbiamo da subito messo in piedi un gruppo di lavoro che nei prossimi giorni produrrà un documento in cui si spiega perchè questo abbattimento va assolutamente fermato subito. E allo stesso tempo- scrive l’associazione – stiamo valutando gli interventi di natura legale per fermare il massacro di colombi di città.

“Intanto- conclude la nota – ci appelliamo ai consiglieri regionali di maggioranza ed opposizione sensibili alla tutela degli animali perchè prendano posizione contro questo massacro di 20.000 colombi”.

