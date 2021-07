Il TAR della Lombardia dà ragione ad ANAFIBJ e respinge due ricorsi fotocopia che miravano a bloccare l’organizzazione della 69ª Mostra Nazionale del bovino da latte in programma il prossimo mese di novembre presso la fiera di Montichiari (Brescia).

Lo rende noto la stessa Associazione Nazionale Allevatori della Razza Frisona, Bruna e Jersey Italiana, esprimendo soddisfazione per il pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, avvenuto ieri, 5 luglio.

“La posizione del TAR riconosce la natura privatistica del rapporto tra ANAFIBJ e Fiera di Cremona – commenta Fortunato Trezzi, presidente ANAFIBJ – e così facendo conferma la facoltà che come Associazione abbiamo di decidere in piena libertà e autonomia dove organizzare la Mostra Nazionale del bovino da latte”.

Il TAR – conclude ANAFIBJ – ha respinto le domande cautelari in entrambi i ricorsi, dichiarando improcedibili le istanze di accesso.

Il ricorso era stato presentato da Cremonafiere a tutela della società di Cà de Somenzi.

