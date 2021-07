Salvini: “Donnarumma? Da milanista non ho rimpianti”

“Donnarumma? Lo tifo come portiere degli azzurri, mi ha regalato un’emozione straordinaria, non ho rimpianti come tifoso del Milan”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, commentando con i giornalisti fuori dalla Camera la semifinale di Euro2020 vinta dall’Italia ai rigori sulla Spagna.ror/sat/gtr