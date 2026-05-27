Cremonese, futuro tutto da decidere: ds, allenatore e rosa tra dubbi e ripartenza

Dopo il verdetto del campo, è il momento delle riflessioni. La Cremonese, reduce dalla sconfitta contro il Como e la conseguente retrocessione in Serie B, si prepara ad affrontare la prossima stagione in cadetteria. A seguito dei risultati sportivi, verranno prese in esame alcune posizioni, soprattutto quelle dell’allenatore Marco Giampaolo e del Direttore Sportivo Simone Giacchetta. Per entrambe le situazioni, comunque, servirà tempo.

Il mercato della scorsa estate e dell’ultima sessione invernale ha seguito le linee guida dettate dall’ex tecnico Davide Nicola. L’ex allenatore grigiorosso infatti aveva fatto richieste specifiche e la società, in entrambe le sessioni di calciomercato, aveva scelto di accontentarlo. A Cremona sono infatti arrivati tanti giocatori già allenati dallo stesso Nicola. I risultati di campo però, dopo mesi difficili, hanno dato giudizio negativo. Per questo la posizione di Giacchetta, al momento, è tutt’altro che stabile.

Nelle ultime ore è stato accostato alla Cremonese il nome di Guido Angelozzi, attuale Direttore Sportivo del Cagliari, che ha avuto il merito di trovare e portare in Sardegna alcuni profili giovani e di talento, come quelli di Marco Palestra e Sebastiano Esposito. La società sarda si trova alle prese con un imminente cambio di società verso un fondo statunitense che dovrebbe avvenire entro giugno. Per questo motivo, parlare di un eventuale approdo di Angelozzi a Cremona, è prematuro. I nuovi investitori del Cagliari intanto avrebbero messo gli occhi sull’attuale Direttore Sportivo del Catanzaro Ciro Polito.

Ma restando sulla Cremonese, è importante capire quali giocatori siano attualmente di proprietà dei grigiorossi per pianificare il futuro. L’unico portiere è Lapo Nava, i difensori sono invece Sebastiano Luperto, Federico Baschirotto, Matteo Bianchetti (in scadenza il prossimo 30 giugno con possibilità di rinnovo), Francesco Folino, Federico Ceccherini (in scadenza a giugno, non rinnoverà), Giuseppe Pezzella e Tommaso Barbieri. A centrocampo la lista è composta da Alberto Grassi, Jari Vandeputte, Morten Thorsby e Michele Collocolo. In attacco invece Federico Bonazzoli, Antonio Sanabria, David Okereke (in scadenza e non rinnoverà), Milan Djuric e Jamie Vardy, prossimo però all’addio.

Lasceranno la Cremonese, con ogni probabilità, Emil Audero, Marco Silvestri, Mikayil Faye, Filippo Terracciano, Romano Floriani Mussolini, Warren Bondo, Martin Payero, Youssef Maleh, Alessio Zerbin e Faris Moumbagna. Per molti di questi giocatori, non è scattato infatti l’obbligo di riscatto in caso di salvezza, mentre altri erano arrivati a Cremona in prestito secco o con un diritto di riscatto elevato per la Serie B. Faranno invece rientro a Cremona alcuni giocatori, su tutti De Luca, Stuckler, Zanimacchia, Sernicola, Nasti, Tsadjout, Fulignati e Gabbiani. E’ ancora presto per scelte definitive su allenatore, Direttore Sportivo e giocatori, ma la stagione 26/27 passa anche e soprattutto da queste valutazioni.

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