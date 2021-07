“Oggi ho imparato moltissimo, presso la Masseria di Cisliano, bene confiscato alla ‘ndrangheta, ristrutturato, mantenuto e messo a disposizione per formazione, azioni sociali e per ulteriori progetti di sviluppo”.

A dirlo è il sindaco di Cremona Gianluca Galimberti che spiega: “I ragazzi del Liceo Anguissola di Cremona insieme alla loro insegnante Donata Ardigò, insieme ad altri giovani, a Libera Masseria, allo SPI CGIL di Cremona, a Caritas, ai sindaci di Cisliano e Trezzano sul Naviglio mi hanno raccontato la storia del luogo e quanto stanno facendo per tutta la comunità e per tutti noi. Le nostre ragazze e ragazzi trascorrono una settimana per lavorare e per imparare e raccontare la legalità come fondamento della nostra società”.