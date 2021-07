Sono 9 i nuovi casi di Coronavirus registrati in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In regione continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-8) e nei reparti (-7). A fronte di 32.953 tamponi effettuati, sono 230 i nuovi positivi (0,6%).

I dati di oggi:

i tamponi effettuati: 32.953, totale complessivo: 11.863.562

i nuovi casi positivi: 230

in terapia intensiva: 35 (-8)

i ricoverati non in terapia intensiva: 127 (-7)

i decessi totale complessivo: 33.795 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 89 di cui 46 a Milano città;

Bergamo: 7;

Brescia: 21;

Como: 4;

Cremona: 9;

Lecco: 0;

Lodi: 26;

Mantova: 10;

Monza e Brianza: 0;

Pavia: 7;

Sondrio: 4;

Varese: 21.

Leggermente in calo i casi di Coronavirus in Italia: sono 1.390 i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, rispetto ai 1.394 contagi di ieri. È quanto emerge dal bollettino di oggi, venerdì 9 luglio. Nell’ultima giornata sono stati effettuati 196.922 test, tra tamponi molecolari e antigenici: il tasso di positività si assesta così allo 0,7% (-0,1%). Sale il numero dei morti: +25 da ieri.

