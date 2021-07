Una ragazza di 26 anni è stata aggredita questa mattina attorno alle 7,30 in via 25 aprile a Castelleone. La giovane, soccorsa dai sanitari della Croce Verde, ha riportato ferite non gravi; l’aspetto preoccupante della vicenda è che l’aggressore pare fosse armato e che di lui si siano perse le tracce. Sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri.

