Sono 30 i nuovi casi Covid registrati nella provincia di Cremona nelle ultime 24 ore, un aumento che è anche un campanello d’allarme, visto che la curva è in ascesa da giorni e questo è il numero più alto di nuovi casi dal 22 maggio quando ce ne furono 43.

Dopo le province di Milano e Brescia, rispettivamente con +64 e +33 nuovi contagi, è proprio la provincia di Cremona a registrare l’incremento più alto in regione. Questi i dati delle altre province lombarde: Varese +26, Pavia +11, Como e Bergamo + 10, Mantova +9, Monza e Lecco nessun nuovo caso.

In Lombardia, invece, i nuovi positivi sono 250, con 26.712 tamponi effettuati. Il dato porta così il tasso di positività allo 0,9%, in crescita rispetto a quello di ieri. Sono 37 i ricoverati in terapia intensiva, mentre crescono di tre quelli negli altri reparti. C’è un nuovo decesso per un totale di 33.799 morti in regione dall’inizio della pandemia. Gli attuali positivi sono 8.076, con un decremento di 384, i guariti 801.680 con un incremento di 633.

Leggero calo dei contagiati nella giornata di oggi in Italia: sono 1.391 i nuovi casi Covid contro i 1.400 di ieri. Sono 143.332 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 208.419. Il tasso di positività è dello 0,97%, in aumento rispetto allo 0,67% di ieri. I decessi sono 7 (ieri 12, mentre il 9 luglio erano 25), per un totale di 127.775 vittime dall’inizio dell’epidemia. Ancora in calo i numeri dei ricoveri, – 13 nelle ultime 24 ore, mentre nelle terapie intensive non cambia il numero dei ricoverati con 6 nuovi ingressi registrati nella giornata. I guariti sono 1.318 (ieri 1.763), per un totale dall’inizio della pandemia di 4.102.420. Per quanto riguarda la campagna vaccinale 57.209.255 sono le dosi di vaccino somministrate in totale.

