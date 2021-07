Nella giornata di chiusura del Forum PA il Cuspi (Coordinamento Uffici di Statistica delle Province Italiane) ha ottenuto il “Premio PA Sostenibile e Resiliente 2021” nella categoria “Misurare la sostenibilità”, per il lavoro svolto in questi anni sugli indicatori del Benessere e sostenibilità per la programmazione locale.

Il progetto sviluppato in rete tra 35 uffici di statistica provinciali (tra cui la Provincia di Cremona) ha potuto raggiungere questo importante risultato grazie all’attività e alla determinazione di tutti i partecipanti nell’arco di una collaborazione pluriennale.

Gettare un ponte fra produzione statistica ufficiale ed esigenze vitali dei territori è l’obiettivo ambizioso del progetto. A partire da una concezione multidimensionale della sostenibilità, le amministrazioni coinvolte hanno scommesso sulla capacità degli uffici di statistica provinciali di agire come cerniera fra le esigenze specifiche dei territori e mettere a sistema la vitalità della rete di soggetti territoriali di livello provinciale.

Il sistema informativo statistico sviluppato utilizza indicatori per misurare l’impatto di diverse azioni in materia di sostenibilità, attraverso la raccolta dati, l’elaborazione di indicatori territoriali per la programmazione locale e l’interpretazione dei dati per prendere decisioni.

