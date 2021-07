Una mancata precedenza all’origine dello scontro avvenuto domenica pomeriggio alle 19,30 in piazza Cadorna. Una Fiat 500 che arrivava da viale Po diretta verso il centro città, si è scontrata con una C2 proveniente da via Giordano. L’urto ha provocato danni alle auto, ma non si registrano feriti.

