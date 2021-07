E’ ricoverata in ospedale in gravi condizioni, ma non sembra essere in pericolo di vita, la donna di Crema che nel tardo pomeriggio di sabato è stata colpita alla testa da una pietra staccatasi dalla montagna. La 61enne stava facendo una gita in bicicletta in Val D’Aveto insieme al marito, e si trovava all’altezza del centro abitato di Salsominore, quando il sasso, di circa 30 centimetri di lunghezza, è precipitato dalla montagna fino a colpire la donna, che è caduta violentemente.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Marsaglia, con l’ausilio dell’auto medica proveniente da Bobbio e dell’elisoccorso, decollato da Parma. I medici hanno stabilizzato la donna, prima di trasportarla in ospedale a Parma. Sul posto anche i carabinieri di Ottone e Ferriere. lb

© Riproduzione riservata