Un concreto passo avanti per proseguire nell’importante opera di recupero degli alloggi di edilizia economico popolare e di servizio abitativo pubblico con lo stanziamento di 1.385.000,00 Euro reperiti grazie all’intenso lavoro svolto dal Settore Lavori Pubblici. Questo permetterà di favorire in tempi più celeri l’accesso alla casa per le fasce deboli della popolazione e migliorare complessivamente l’efficienza energetica degli edifici, valorizzando in tal modo il patrimonio edilizio del Comune”. Così dichiara il Vice Sindaco Andrea Virgilio all’indomani dell’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, del secondo provvedimento di variazione del Piano Triennale delle Opere Pubbliche.

Nel dettaglio, per l’anno in corso sono previsti 700mila Euro (659.934,00 di contributo regionale e 40.066,00 di avanzo di bilancio) per il recupero di alloggi SAP (Servizio Abitativo Pubblico) a San Felice e in via Divisione Acqui, 570mila Euro (539.990,00 di contributo regionale e 30.010,00 di avanzo di bilancio) per il recupero di alloggi SAP sempre a San Felice, in via Legione Ceccopieri, in via Altobello Melone e in largo Pagliari, e infine 115mila Euro (105.000,00 di contributo regionale e 10.000,00 di avanzo libero) per il recupero di 11 alloggi ERP in varie vie.

“Ci sono inoltre importanti investimenti sul Teatro Ponchielli di oltre 500 mila euro: infatti, oltre all’impianto di climatizzazione per la sala, gli spogliatoi, i camerini, per un importo di 380 mila euro, grazie ad un avanzo di bilancio di 150.000,00, sarà possibile finanziare già da quest’anno il rifacimento dell’impianto antincendio del teatro adeguarlo alle norme di prevenzione. Un intervento di grande rilevanza in vista delle prossime stagioni”, aggiunge il Vice Sindaco.

Altro intervento da citare, anticipato al 2021 rispetto a quanto previsto, è la realizzazione della nuova pavimentazione della palestra di Cavatigozzi per un importo di 153.000,00 euro provenienti da avanzo, opera questa finalizzata alla riqualificazione di uno dei principali impianti sportivi cittadini.

