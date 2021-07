Dal 15 luglio, presso il centro commerciale Cremona Po, già storica sede delle sale Anteo (spazioCinema CremonaPo), al via una nuova arena per accogliere centinaia di spettatori desiderosi di incontrarsi nuovamente per condividere l’esperienza della fruizione cinematografica collettiva.

Anteprime e prime visioni accenderanno gli schermi di AriAnteo, oltre che grandi titoli della stagione cinematografica corrente.

Si parte giovedì con Crudelia di C. Gillespie, il film che racconta le origini e la vita di Crudelia De Mon, la cattiva de La carica dei 101, interpretata da una sorprendente Emma Stone.

In prima visione film molto attesi come Black Widow di C. Shortland, Snake Eyes G.I. Joe Le Origini di R. Schwentke, Sognando New York di J. M. Chu (nel mese di luglio), Uno di noi di T. Bezucha, The Suicide Squad – Missione Suicida di J. Gunn, All my life di M. Meyers (nel mese di agosto).

Da non perdere le anteprime: Nowhere Special di U. Pasolini, Jungle Cruise di J. Collet-Serra, Supernova di H. Macqueen, Fast & Furious 9 di J. Lin, Come un gatto in tangenziale…ritorno a Coccia di Morto di R. Milani.

Programma completo su spaziocinema.info.

Biglietti:

Intero € 7,50

Ridotto € 4,50 (hanno diritto alla tariffa ridotta gli under 12 e over 65 da lunedì a domenica; i possessori della tessera Amici del Cinema)

Biglietti acquistabili preferibilmente online su www.spaziocinema.info o presso le casse del cinema e dell’arena il giorno stesso della proiezione. È prevista l’assegnazione dei posti, in modo da permettere il distanziamento sociale di almeno un metro tra uno spettatore e l’altro.

I film in programmazione saranno proiettati in contemporanea anche nelle sale al chiuso di spazioCinema CremonaPo.

© Riproduzione riservata