Nonostante la pandemia, l’Associazione Industriali ha consegnate le borse di studio agli studenti più meritevoli, figli dei dipendenti delle aziende associate, di scuole superiori e università.

“Davanti a noi la pandemia ha segnato un confine netto fra prima e dopo; superata del tutto occorrerà creare le condizioni perché ci sia lavoro onesto e dignitoso e prendersi cura delle persone che vorremmo diventassero, a pieno titolo, cittadini e lavoratori. Serve un ceto dirigente coraggioso e capace di orientare nuovamente il Paese verso l’occupazione, che connetta lavoro e persone.” – dichiara Chiara Ferrari, Presidente del Gruppo Giovani Industriali di Cremona – “Noi abbiamo voluto mantenere alta l’attenzione, che da sempre ci contraddistingue, verso la meritocrazia.

Nonostante la pandemia abbiamo deciso di consegnare, seppur soltanto virtualmente, i premi a tutti i ragazzi che si sono distinti per merito scolastico e che hanno saputo fare la differenza, anche in un momento così delicato e particolare come quello che abbiamo vissuto. Abbiamo quindi consegnato i premi agli studenti, figli dei dipendenti delle aziende associate, degli istituti superiori iscritti all’anno scolastico 2020-2021 ed a quelli iscritti all’anno accademico 2019-2020 delle università del territorio. Le crisi di questi anni hanno reso evidente il bisogno di formare i giovani in un mondo che cambia rapidamente. Ci ha costretto a riflettere sul fine ultimo della scuola, in un’epoca in cui l’intelligenza artificiale sfida il lavoro umano. Tuttavia l’uomo resta il centro. Formare le coscienze resta, quindi, compito centrale e imprescindibile dell’educazione e la scuola, di ogni ordine e grado ne è un passaggio obbligato”.

