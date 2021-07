Carlo Cottarelli si pronuncia in favore del “modello Macron” per quanto riguarda l’introduzione dell’obbligo di “green pass” per accedere a bar e ristoranti o per viaggiare su treni e aerei. L’economista cremonese, infatti, in un editoriale pubblicato oggi sul quotidiano “La Stampa” sottolinea intanto l’importanza di proseguire senza esitazioni la campagna vaccinale. Cottarelli è preoccupato infatti dal calo di nuove prenotazioni “che potrebbe riflettere anche – scrive – la difficoltà di attirare i tanti che restano ancora alla finestra e che, tanto per andare sul sicuro, non si vaccinano. Beh – aggiunge l’economista -, non vanno sul sicuro, soprattutto alla luce della diffusione della variante delta: nulla sarebbe più devastante per la nostra economia di una forte ripresa dei contagi e delle chiusure nei prossimi mesi”.

Ecco perché Cottarelli considera sbagliata la scelta del governo inglese di riaprire tutto nonostante i quasi quarantamila nuovi contagi al giorno. Mentre, al contrario, secondo l’economista cremonese “fa bene la Francia a introdurre vantaggi per chi si è vaccinato e dovremmo fare così anche noi molto presto: non diventeremo certo uno stato orwelliano, come qualcuno ha detto, se diamo qualche vantaggio a chi è vaccinato e quindi non rischia di contagiare gli altri”.

