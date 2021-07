Il bresciano Frah Quintale infiamma la serata del Tanta Robba Festival, appendice della tre giorni di inizio luglio a Porta Mosa, funestata dal maltempo. Fresco di uscita del suo nuovo album “Banzai (lato arancio)”, Frah ha attirato tantissimi giovani – circa 900 i presenti – consacrandosi come uno dei cantanti italiani più in voga del momento.

Il suo è un sold out che ha resistito nonostante lo spostamento della serata di 10 giorni fa. Domani tocca a Ernia che non aveva potuto esibirsi il 3 luglio.

Lorenzo Scaratti

