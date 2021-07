Incidente nella mattinata di giovedì in via Berlinguer a Gadesco Pieve Delmona, all’ingresso per il centro commerciale Cremona Due, dove un’auto si è ribaltata sull’aiuola spartitraffico. Mancava poco alle 8, quando la vettura ha attraversato la via, diretta verso l’area commerciale, non notando probabilmente la seconda auto in arrivo, che l’ha centrata in pieno, mandandola a ribaltarsi tra le due corsie.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno aiutato il ferito a uscire dall’auto, in modo da poter ricevere le prime cure. Le sue condizioni non sono fortunatamente apparse gravi, anche se è stato ugualmente trasportato in ospedale per accertamenti. Per i rilievi del caso sono intervenuti invece i Carabinieri. lb

© Riproduzione riservata