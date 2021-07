Novità in vista nella viabilità attorno al campus di Santa Monica. Lo scopo è quello di limitare l’accesso delle auto in contrada santa Tecla, che connette via Massarotti e via Bissolati, e incentivare invece l’utilizzo della bicicletta, come si legge nelle due ordinanze pubblicate questa mattina dal settore Lavori Pubblici. Provenendo da via Massarotti, dunque, sarà realizzata una corsia ciclabile sul lato sinistro della strada, eliminando così gli stalli riservati ai residenti. Alcuni di questi saranno recuperati sul lato opposto, tra il civico 2 (ingresso alla casa di riposo Arvedi Buschini) e via Bissolati. Lungo questo stesso lato, dove ora c’è parcheggio libero, sarà invece istituita la sosta regolamentata con disco orario, per un massimo di 90 minuti.

La pista ciclabile era già presente anni fa, ma poi venne sostituita dagli stalli a favore dei residenti, una soluzione questa che era stata criticata dagli appassionati delle due ruote.

Le novità riguardano anche la stessa via Bissolati, che nel tratto tra il parcheggio Santa Tecla e via dei Mille, proprio di fronte a santa Monica, si presenta molto stretta. Sperando in un ritorno delle lezioni in presenza dal prossimo autunno, era necessario limitare l’impatto delle auto, che attualmente quando si incrociano, sono costrette ad invadere il marciapiede sul lato di Santa Monica. Per eliminare questo problema verrà proibita la sosta sul lato opposto, in pratica tra la copisteria e via dei Mille e verranno poste delle transenne a protezione del marciapiede sul lato dell’università.

Ad eseguire i lavori per conto del Comune sarà l’ufficio strade e segnaletica dell’Aem.

Giuliana Biagi

