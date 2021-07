Buonasera,

mi trovo costretta a segnalare un disagio condiviso dai residenti di porta Mosa provocato dai concerti autorizzati che si protraggono fino alla notte.

Premetto di essere favorevole ai concerti, ma devono trovare una destinazione diversa dal centro abitato. Trovo estremamente irrispettoso che residenti come me siano costretti ad avere concerti in casa fino a mezzanotte, per di più anche in settimana, quando chiunque ha il diritto di poter riposare e recuperare le energie per recarsi al lavoro il giorno seguente. Oltretutto oltre alle singole serate dei concerti si sommano le prove dei giorni precedenti.

Mi chiedo se il sindaco sarebbe contento di sentirsi cantare una serenata a mezzanotte sotto le finestre della sua camera da letto. Non credo.

