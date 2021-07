Un uomo di 41 anni è stato denunciato dai Carabinieri per furto di denaro. Nella mattinata del 12 luglio l’uomo, di origine rumena, è entrato al supermercato Italmark di Soncino, ma, invece di recarsi come tutti a fare la spesa, si è diretto direttamente alla cassa per chiedere se fosse possibile cambiare delle banconote da 5 euro in altre di taglio grande.

L’uomo, ricevuto l’assenso della cassiera, ha quindi estratto dalla tasca una mazzetta con una gran quantità di banconote. La cassiera, vista proprio la grande quantità di banconote, ha perciò chiamato il responsabile del supermercato che, dopo aver parlato con l’uomo, comincia a contarle fermandosi a 300 euro, cifra massima che poteva cambiare.

A questo punto l’uomo ha iniziato a estrarre altre mazzette di soldi e a cercare in tutti i modi di generare confusione, fino a riprendere dalle mani del responsabile del supermercato le banconote appena contate per contarle a sua volta.

Il responsabile infastidito dall’atteggiamento dell’uomo e per evitare di bloccare ulteriormente la cassa del supermercato, ha tolto di mano all’uomo le banconote dandogli in cambio i 300 euro in pezzi da 50, dicendogli di andare via perché non poteva cambiargli altri soldi.

Al momento del conteggio dei soldi della cassa alla chiusura del supermercato, la dipendente constatava un ammanco di 120 euro di sicuro opera dell’uomo presentatosi la mattina. Il fatto è stato, quindi, portato a conoscenza della locale Stazione Carabinieri.

I militari dalla visione dei filmati delle telecamere del supermercato sono potuti risalire, dalla targa dell’auto, all’identità dell’uomo che, come detto, è stato denunciato per il furto della somma di denaro.

