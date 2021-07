Un nuovo ed importante traguardo per Oleificio Zucchi: la storica azienda cremonese ha ottenuto il riconoscimento di “Comitato di assaggio professionale per la valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva vergini” dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari: il panel di assaggiatori, riconosciuto come Federolio 4 e composto da 9 tecnici ed esperti aziendali selezionati e preparati conformemente alle line guida dei COI (Consiglio Oleicolo Internazionale), permette di garantire trasparenza, e veridicità dei dati relativi all’olio d’oliva prodotto e commercializzato, in linea con quei principi che da sempre costituiscono il cuore del business Zucchi.

Il panel test valuta infatti i prodotti dell’azienda cremonese per autocontrollo, ma può svolgere verifiche anche per terzi. L’analisi è regolamentata dal metodo COI, che determina le categorie commerciali a cui può appartenere un olio da olive: vergine, extravergine o lampante, e consente di effettuare valutazioni sia per gli oli DOP ed IGP, che per quelli oggetto di scambi commerciali.

Si tratta di uno strumento essenziale per il comparto, poiché emette una certificazione sulle caratteristiche dell’olio, che viene riconosciuta come elemento fondamentale nel giudizio della qualità finale degli oli e per rilevare la conformità tra le qualità chimiche ed organolettiche, al fine di qualificare un olio come extravergine.

“Siamo molto soddisfatti del riconoscimento conferito dal Ministero al nostro gruppo di assaggio” commenta Alessia Zucchi, Amministratore Delegato di Oleificio Zucchi. “È un ulteriore sprone a proseguire lungo quel percorso che abbiamo intrapreso fin dal principio, caratterizzato dalla volontà di garantire ai nostri consumatori e partner prodotti d’eccellenza, con qualità sempre più elevata frutto della nostra storica e consolidata esperienza nel settore.” commenta Alessia Zucchi, Amministratore Delegato di Oleificio Zucchi, “Crediamo fortemente nella trasparenza, tra i principi più importanti del nostro fare azienda, e siamo convinti che sia imprescindibile per creare valore per l’intera filiera: ecco perché una certificazione sulle caratteristiche dell’evo è fondamentale”.

