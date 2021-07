Al Parco Didattico Scout comincia la 26.ma edizione dell’Arci Festa di Cremona. Anche quest’anno Arcicomics contribuirà con una serie di iniziative e incontri dedicati al Fumetto, distribuiti su sei serate. Gli incontri dedicati al Fumetto vedranno sfilare sul palco della Festa autori, disegnatori, editori, critici di rilievo nazionale.

Sabato 24, Claudio Calia parlerà del suo impegno di autore, insegnante, giornalista, editore (Oblò – APS) e presenterà la sua ultima opera: “I Baccanti”;

Domenica 25, Boris Battaglia e Paolo Interdonato presenteranno Quasi, la rivista che non legge nessuno, che tanto consenso (e anche critiche) sta ottenendo dalla sua uscita nelle due versioni, cartacea e on-line;

Venerdì 30, Massimiliano Talamazzi (Tala Max) ricorderà la storia di “Fausto e Iaio”, presentando il libro da lui illustrato su testi di Francesco Baro Barilli pubblicato da BeccoGiallo Editore

Sabato 31, Massimiliano De Giovanni presenterà il Graphic Novel “Le Semplici Cose” pubblicato da Feltrinelli Comics, nella serata che proseguirà con la presentazione del prossimo Cremona Pride.

Domenica 1, Marco Galli presenterà “Dentro una Scatola di Latta”, acclamato Graphic Novel pubblicato da Eris Edizioni – Progetto Stigma

Fuori programma una sorpresa finale:

Lunedì 2, Arcicomics presenta: “#Fumetto e Piccolo Festival”. Significato, Valore e Futuro di un Piccolo Festival del Fumetto a #Cremona.

Da programma, l’orario di inizio è alle ore 20:00 per tutti gli incontri, con l’eccezione di quello di sabato 24 con Claudio Calia che inizierà alle 20:30.

