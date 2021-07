Sopralluogo al canile di via Casello, gestito dall’AZC dell’assessore all’Ambiente Simona Pasquali, affiancata da Cinzia Vuoto, responsabile del Servizio Ambiente del Comune con la dottoressa Laura Mori, Garante del benessere degli animali per il Comune di Cremona, e Rosolino Azzali, vicesindaco di Corte de’ Frati, Comune convenzionato con Cremona. L’AZC gestisce infatti il servizio di canile rifugio, previsto dalla normativa vigente, per il Comune di Cremona e per conto dei Comuni convenzionati.

“La situazione è sotto controllo”, ha affermato Pasquali, mentre la dottoressa Mori ha evidenziato come la struttura sia gestita “con cura e gli animali siano in buono stato di salute”. Nel corso della visita è stato riscontrato l’andamento delle presenze degli animali, che ha fatto registrare negli ultimi anni un netto calo di presenze grazie anche al corretto comportamento dei proprietari che, registrando i propri cani in anagrafe regionale, contribuiscono a contenere il fenomeno del randagismo, oltre che alle numerose adozioni gestite con successo dall’Associazione.

© Riproduzione riservata