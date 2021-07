Hanno iniziato ad arrivare alla spicciolata, radunandosi in un’area verde lungo il lato destro dell’Oglio, tra Soncino e Genivolta. Poi è partita la musica, martellante, a tutto volume. E’ stato così che qualche residente, disturbato dal rumore, ha allertato i Carabinieri. Immediatamente sono state inviate alcune pattuglie al fine di controllare la situazione. Nella notte i partecipanti hanno continuato ad arrivare, per ballare e ascoltare musica a tutto volume, in quello che è l’ennesimo raduno illegale in un’estate in cui gli assembramenti sarebbero decisamente da evitare. La questura, che ha coordinato l’ordine pubblico, ha contato circa 500 partecipanti. Il raduno è ancora in corso, ma per il momento non si sono verificati problemi di ordine pubblico. Preoccupa, invece, che esso possa diventare potenziale focolaio di contagi. lb

