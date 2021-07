Primo allenamento per la Cremonese sul Campo Sportivo Comunale Pineta di Pinzolo, dove i grigiorossi svolgeranno il ritiro precampionato in vista della nuova stagione di Serie B. Giocatori e staff hanno raggiunto la località montana, dove rimarranno fino al 6 agosto, nella mattinata di oggi, lunedì 26 luglio, e nel pomeriggio hanno effettuato la prima seduta agli ordini di mister Pecchia. Al termine dell’attivazione, il gruppo ha svolto riscaldamento atletico, esercitazioni tattiche e sul possesso palle e parte atletica. Domani è in programma un doppio allenamento.

