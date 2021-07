Il Comandante Pierluigi Sforza va in pensione. Al suo posto, ad interim, l’attuale vice Maria Rosa Bricchi. L’intervista al comandante uscente. “Quel che mi rimarrà e che mi mancherà saranno le relazioni importanti che in questi anni ho coltivato con la città e le istituzioni” ha detto il comandante. “Ma resterà sempre l’amore per la divisa e per la Polizia Locale”.

Il servizio di Michela Cotelli

