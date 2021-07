Il prefetto di Cremona giudica inaccettabili le manifestazioni dei No-Vax in piazza, che condivide il giudizio della ministra Lamorgese. “La libertà di chi si vaccina va garantita, perché il non vaccinato è esposto a rischi personali, e questo rientra nel libero arbitrio, ma non si possono esporre altre persone al rischio di contrarre il virus”. Non si possono esporre altre persone a questo rischio” commenta Danilo Vito Gagliardi.

“Chi contesta il Green Pass è come se contestasse un passaporto” continua il prefetto. £E se non si ha il passaporto non si può andare all’estero”.

Ma secondo Gagliardi, deve essere un percorso graduale: “Credo che un po’ alla volta tutti si vaccineranno, anche solo per tutelare tutti coloro che per motivi di salute vorrebbero vaccinarsi ma non possono farlo”.

Il servizio di Giovanni Palisto

