Tragico incidente nel pomeriggio in località Due Ponti, tra Villanova e San Giuliano, sul Piacentino, dove ha perso la vita il musicista cremonese Enzo Frassi. L’uomo era alla guida della sua Fiat Punto quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura, che si è schiantata contro il guard rail, per poi ribaltarsi nel campo adiacente.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cremona e di Fiorenzuola, insieme ai soccorritori del 118, che hanno estratto l’uomo per l’abitacolo. Ma per lui, ormai, non c’era più niente da fare.

Per regolare il traffico e per i rilievi del caso, sto intervenuti anche la Polstrada e i Carabinieri di Fiorenzuola, che stanno ora cercando di ricostruire le cause del sinistro.

Frassi, musicista jazz poliedrico, si era esibito un mese fa al Summertime in Jazz 2021 di Piacenza.

