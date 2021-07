“La Regione Lombardia sta liquidando 170 milioni di euro a 14.555 aziende agricole. Questo anticipo regionale sulla domanda unica è ancora una volta realtà nel mese di luglio, quando le colture sono in campo e le aziende ne hanno maggiormente bisogno. Abbiamo mantenuto l’impegno: è necessario mettere in circolo liquidità di risorse in un periodo peraltro complicato sotto molti aspetti”. Lo ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi, presentando i dati relativi all’anticipo dei premi della Pac in Lombardia. A Cremona ne beneficeranno 2.206 aziende, per un importo complessivo di oltre 30 milioni di euro (32.189.729,49 euro).

“Gli agricoltori – ha aggiunto l’assessore – non potevano permettersi ritardi e anche quest’anno nonostante le difficoltà legate alla pandemia siamo riusciti a garantire il pagamento in modo puntuale entro il 31 luglio. Ringrazio dunque i funzionari dell’Organismo pagatore regionale che hanno lavorato per rispettare i tempi stabiliti”.

L’anticipo Pac alle imprese agricole viene erogato sotto forma di prestito per anticipare i finanziamenti che le imprese ricevono nell’ambito della Politica Agricola Comune. La Regione Lombardia eroga a luglio una quota pari al 70% delle risorse che, in base alla normativa comunitaria, le imprese ricevono a partire dal mese di novembre.

“L’agricoltura – ha sottolineato l’assessore – sarà il motore del rilancio economico della Lombardia. Siamo la prima regione italiana sia per valore della produzione che per valore della trasformazione agricola. Per questo la Regione sta facendo tutto il possibile per agevolare gli investimenti, accompagnare le aziende nell’innovazione e abbattere la burocrazia in eccesso. L’anticipo Pac per esempio era stato bloccato negli anni scorsi”.

“La Lombardia – ha concluso Rolfi – ha fatto da modello nazionale e così la pratica è stata reintrodotta con l’entrata in esercizio della giunta Fontana. Ora proseguiremo veloci già in estate con le misure strutturali del Piano di sviluppo rurale”.

