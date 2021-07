Alessandro Zagni, Capogruppo Lega in consiglio comunale a Cremona, ha commentato l’uscita di due consiglieri, Arena e Burgazzi, passati rispettivamente a Fratelli d’Italia e al Gruppo Misto: “Dobbiamo aprire le nostre porte a tutti quelli che vogliono impegnarsi nel nostro progetto politico”.

Questa mattina, giovedì 29 luglio, infatti è stata ufficilizzato il passaggio dello stesso Arena a Fratelli d’Italia. Carlo Fidanza, capodelegazione al Parlamento Europeo del partito, ha spiegato: “Non è una pesca delle occasioni, ma cerchiamo persone di qualità per crescere”. “Ultimamente – ha commentato lo stesso Arena – mi trovo politicamente più vicino alle politiche di Fratelli d’Italia che non a quelle della Lega contro cui non ho nulla”.

Contestualmente, anche Burgazzi, ex segretario cittadino della Lega, ha annunciato la sua fuoriuscita dal gruppo consiliare: “Non mi ritrovo in una Lega così ad ampio spettro. Inoltre non mi sono trovato particolarmente bene con la sezione di Cremona con cui ho avuto dei dissidi, per cui preferisco andare in autonomia”.

