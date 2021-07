Banchetti per la raccolta firme per il referendum sulla giustizia di Lega e radicali in piazza Stradivari, questa mattina a Cremona. Oltre 2000 le firme raccolte finora dalla sezione cittadina del Carroccio, a fronte delle 5000 firme che rappresentano l’obiettivo per la sezione di Cremona affidato a leghisti cremonesi dai vertici del partito di Salvini. “Dopo un mese di raccolta firma siamo già al 50% del nostro obiettivo”, ha detto Alessandro Zagni della Lega.

A fianco del banchetto del Carroccio, quello dei radicali, “da trent’anni – ha detto il militante Gino Ruggeri – impegnati sui temi della giustizia”. In mattinata, ha confidato Ruggeri, ha firmato due quesiti referendari su sei anche il deputato del Pd Luciano Pizzetti. Ci sarà tempo per firmare fino al 15 ottobre.

Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata