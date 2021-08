Sono 19 i nuovi casi di contagio da Covid19 in provincia di Cremona, oggi 1 agosto, un numero in discesa rispetto a quello dei giorni scorsi (dal picco di 59 di mercoledì scorso, fino ai 30 di ieri), e che porta il numero complessivo dei contagiati da inizio pandemia a 27.371.

Nel complesso in Lombardia si registrano 522 nuovi casi contro i 777 di ieri, a fronte di 29.726 tamponi effettuati, con un tasso di positività quindi dell’1,75% (ieri era dell’1,97%). Non si registrano nuovi decessi e il totale delle vittime in Lombardia da inizio pandemia resta pari a 33.827. Aumenta il numero delle persone ricoverate: nei reparti Covid ordinari sono 208, 2 più di ieri. Incremento di 2 anche nelle terapie intensive, oggi saliti a 27. I guariti/dimessi sono 210.

A livello nazionale i nuovi positivi sono 5.321 (-1.192 rispetto a ieri) ma il dato risente del numero dei tamponi in meno eseguiti: 167.761 oggi rispetto ai 264.860 di ieri (-97.099) con un tasso di positività che sale dal 2,4 al 3,17%. Il numero di decessi e’ di 5 (-11 rispetto alle 24 ore precedenti). Mancano i dati dei decessi della Regione lazio che a causa di un attacco hacker del sistema informatico ha aggiornato solo il dato dei nuovi casi positivi e dell’occupazione dei posti letto. Sono 230 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite.

