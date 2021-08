CASTELPONZONE – Non si sa se anche stavolta a colpire sia stato il piromane che da qualche settimana è tornato a incendiare i campi del Casalasco, fatto sta che un nuovo intervento dei Vigili del Fuoco di Cremona e di Piadena Drizzona si è reso necessario nella notte tra sabato e domenica nella frazione scandolarese di Castelponzone, nei campi adiacenti via Garibaldi, la strada che collega il cimitero della stessa frazione a Scandolara Ravara.

Un incendio innescato a 500 metri in linea d’aria dal punto in cui, una settimana fa, altre fiamme avevano devastato un appezzamento di terreno, vicino al centro di Scandolara Ravara. Ad andare a fuoco alcune rotoballe nei campi con i pompieri intervenuti con due squadre e quattro automezzi per domare le fiamme e rimasti sul posto dalle 5.20 della mattinata di domenica fino all’incirca alle 8.30, quando l’incendio è stato dichiarato estinto.

