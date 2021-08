Approvati dalla Giunta regionale, su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti una serie di provvedimenti per facilitare tracciamento e controlli nella fascia di età scolare. In particolare, è stata estesa l’offerta di test antigenici rapidi anche alla fascia 6-13 anni.

DUE TAMPONI GRATIS AL MESE – Anche i giovanissimi, dunque non vaccinabili, potranno effettuare gratuitamente due test antigenici al mese, uno ogni 15 giorni, con specifico riferimento alla ripresa in presenza dell’anno scolastico.

DAL 23 AGOSTO TEST NELLE FARMACIE ADERENTI E NEI CENTRI ASST – “Andiamo ad allargare l’offerta che già nei mesi scorsi abbiamo previsto per gli studenti dai 14 ai 19 anni – spiega la vicepresidente Moratti – nelle farmacie e nei centri di esecuzione tamponi delle Asst. L’iniziativa, che partirà il 23 agosto nelle farmacie aderenti, si prolungherà fino a quando il quadro pandemico lo renderà necessario, in ogni caso fino a ottobre”.

CONTROLLO E PREVENZIONE – “Del resto, specie con il presentarsi e il diffondersi delle varianti – osserva l’assessore Moratti – un’attività di questo tipo rivolta alla popolazione scolastica può rivelarsi fondamentale sulla strada del controllo e della prevenzione”.

L’attività di testing, attualmente offerta nella fascia di età 14-19 anni, facilitando l’individuazione precoce delle catene di trasmissione all’interno della comunità scolastica, ha infatti contribuito a limitare l’espandersi del Covid.

Al tempo stesso, la continua ricerca attiva di casi è necessaria per tracciare la presenza del virus in relazione appunto al diffondersi delle varianti.

L’ASSESSORE F.SALA: PUNTIAMO A TOTALE RIAPERTURA SCUOLE – “In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico – commenta l’assessore regionale all’Istruzione Fabrizio Sala – questa possibilità aiuta i ragazzi e le famiglie a tenere monitorata la situazione visto che i giovanissimi non sono ancora vaccinati. Vogliamo fare tutto il possibile per iniziare in presenza la scuola, facendo attività di controllo e prevenzione su ipotetici rischi di trasmissibilità del virus. Puntiamo sulla totale riapertura delle scuole perché i ragazzi hanno bisogno di tornare alla normalità”.

BILANCIO ATTIVITA’ FEBBRAIO-MAGGIO – Nel periodo febbraio-maggio 2021 per la fascia di età 14-19 anni sono stati eseguiti 258.601 tamponi (93.186 antigenici e 165.415 molecolari).

Per la classe di età 11-13 anni sono stati eseguiti 127.813 tamponi (30.864 antigenici e 96.949 molecolari)

Per la fascia 6-10 anni ne sono eseguiti 171.169 (35.099 antigenici e 136.070 molecolari).

Nello stesso periodo si sono registrati 19.708 casi Covid per la classe di età 14-19 anni, 12.099 per la classe di età 11-13 anni e 9.264 e per la fascia 6-10 anni.

“I risultati avuti nella prima fase – chiosa l’assessore Moratti – hanno confermato la bontà dell’iniziativa. Per questo abbiamo deciso di proseguirla e ampliarla”.

SU SCUOLA MASSIMA ATTENZIONE – “Ora che la copertura vaccinale nella nostra Regione ha raggiunto percentuali che ci avviano alla conclusione del nostro piano somministrazioni anti Covid – conclude la vicepresidente della Regione Lombardia – quello della scuola è un campo dove dobbiamo concentrare la massima attenzione per scongiurare colpi di coda del virus”.

© Riproduzione riservata