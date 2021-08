Si intensificano i controlli alla circolazione stradale messi in atto dai Carabinieri della provincia di Cremona che, tra la fine di luglio e gli inizi del mese di agosto, hanno denunciato tre persone per guida in stato di ebrezza alcolica, una persona per rifiuto di sottoposto al controllo alcolemico, una persona per spaccio di sostanze stupefacenti, ritirato 4 patenti e sequestrato alcuni veicoli.

Gli episodi si sono verificati in vari comuni tra il territorio del casalasco e il Comune di Casalmorano: a Pieve San Giacomo, lungo la SP33, un 26enne marocchino è stato controllato alla guida dell’auto intestata alla madre, con un tasso alcolemico pari a 1,65 gr/lt.

Nei comuni di Stagno Lombardo e Spineda invece due automobilisti, un 66enne italiano ed un 25enne ivoriano, hanno causato autonomamente due fuoriuscite stradali, senza però coinvolgere terze persone. Sottoporti ad accertamenti in merito al tasso alcolemico, il primo è risultato avere un valore di 1,93 gr/lt il secondo invece di 1,56 gr/lt. Per entrambi, oltre alla denuncia, è scattata la sanzione del ritiro della patente e del sequestro del mezzo sul quale viaggiavano.

Nel Comune di Casalmaggiore, un 36enne romeno alla guida del furgone di sua proprietà, nel transitare in via Imbiriani, ha invaso la corsia opposta, provocando uno scontro frontale. Alla richiesta dei militari, giunti sul posto per rilevare l’incidente, si è rifiutato di sottoporsi all’etilometro. Nei suoi confronti è scattato quindi il ritiro della patente e il sequestro dell’auto.

Infine, nella tarda serata di domenica 1 agosto, i Carabinieri della Stazione di Soresina, hanno fermato e denunciato F.I. cittadino romeno classe 1987. Il 34enne residente a Soresina è stato notato dalla pattuglia dei Carabinieri di Soresina mentre si trovava a bordo della propria auto, parcheggiata in una piazza del Comune di Casalmorano.

Data l’ora tarda e il luogo conosciuto per essere teatro di incontri tra piccoli spacciatori ed assuntori di sostanze stupefacenti, i militari hanno proceduto al controllo dell’uomo. Nascosti all’interno del suo marsupio infatti il 34enne romeno aveva nascosto 4 involucri di cellophane, contenenti cocaina, per un totale di 4 grammi. La sostanza sarà poi analizzata dai laboratori della Asl di Cremona.

