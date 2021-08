Obbligo di Green pass per gli insegnanti e per il personale scolastico, in vista del rientro sui banchi. Nell’ambito delle ultime riunioni a Palazzo Chigi, la volontà del premier Mario Draghi è emersa in maniera chiara e inequivocabile, a fronte della necessità di dare la priorità assoluta al rientro in sicurezza degli studenti.

Dunque, nel decreto in via di ultimazione, salvo colpi di scena, verrà inserito l’obbligo della certificazione verde anche per tutti coloro che lavorano in ambito scolastico (studenti esclusi), probabilmente dal 1 settembre, data in cui scatterà l’obbligo anche per treni, navi e aerei. E rimane ancora aperta la questione del trasporto pubblico locale, oltre a quella delle imprese.

Le condizioni per ottenere il Green pass rimangono tre: aver fatto almeno una dose di vaccino, essere guariti dal Covid 19, o aver fatto un tampone (negativo) nelle 48 ore precedenti.

Dal 6 agosto l’obbligo della certificazione verde entra in vigore per le categorie già previste dal precedente decreto: ristoranti (al chiuso), palestre, piscine, centri termali e altri luoghi dove c’è il rischio di assembramento, vedi teatri, cinema, stadi, sale da concerto, palazzetti sportivi. Ma sarà necessario anche per congressi e convegni, nonché eventi di vario tipo.

