Oleificio Zucchi si conferma anche quest’anno partner di Legambiente per il consueto appuntamento con Festambiente, manifestazione che animerà il Centro Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile di Legambiente, a Rispescia, dal 18 al 22 agosto.

L’edizione 2021 si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, garantendo al pubblico di godere di un’atmosfera conviviale e allo stesso tempo di approfondire argomenti di particolare rilevanza per lo sviluppo del nostro Paese, come la transizione ecologica, tema centrale della manifestazione di quest’anno.

L’azienda cremonese sarà presente attraverso i propri prodotti ed alcuni eventi pensati per far conoscere ai partecipanti il mondo dell’olio e tutto quello che ruota attorno ad un elemento fondamentale della dieta mediterranea.

Le eccellenze degli oli da semi e da olive a marchio Zucchi saranno disponibili in uno spazio espositivo dedicato presso il padiglione dell’Agroecologia, accessibile anche virtualmente attraverso il sito di Festambiente. Qui sarà possibile, inoltre, conoscere e approfondire l’impegno di Oleificio Zucchi per la sostenibilità ambientale ed i valori che guidano l’azienda.

I piatti preparati nei ristoranti della manifestazione saranno arricchiti di sapori unici grazie agli oli da olive e da semi Zucchi, mentre presso l’Ecomercato Bottega del Gusto, uno spazio dedicato interamente alle eccellenze gastronomiche italiane, sarà possibile acquistare alcuni tra gli Oli di semi 100% Italiani da filiera tracciata e certificata Zucchi (Friggimi, Girasole e Soia), oltre all’EVO 100% Italiano Sostenibile Legambiente: il ricavato verrà devoluto al Progetto Rugiada di Legambiente.

Tra le iniziative previste – tutte a numero chiuso e su prenotazione – anche i laboratori per ragazzi dedicati al mondo dell’olio: qui i più giovani potranno, sotto la guida degli esperti di Legambiente, saperne di più su questo prezioso alimento e su tutte le sue caratteristiche.

“Siamo felici di rinnovare il nostro sostegno a Legambiente, associazione con la quale condividiamo l’impegno per la tutela del nostro Paese, della sua biodiversità e ricchezza agroalimentare”, commenta Alessia Zucchi, Amministratore Delegato di Oleificio Zucchi. “Crediamo che Festambiente sia un’occasione unica per stimolare una riflessione su temi di cruciale importanza, primo tra tutti quello della sostenibilità sociale e ambientale, che è destinato in futuro a portare sempre più valore e beneficio a tutto il comparto”.

