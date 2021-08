All’ospedale di Crema due medici sono stati sospesi dal servizio, in quanto non vaccinati contro il covid19 e, secondo alcune indiscrezioni, non intendono rimediare eseguendo la profilassi. Si tratta di due professionisti, di Cremona, del reparto di Psichiatria.

La direzione ospedaliera ha fatto sapere di aver adottato “provvedimenti in seguito a quanto accertato da ATS e disposto dall’Ordine dei medici”.

Ambra Bellandi

