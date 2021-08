Ultimi allenamenti a Pinzolo per la Cremonese nella giornata di oggi, giovedì 5 agosto. Nella giornata di domani, infatti, la squadra rggiungerà direttamente Ferrara dove alle 18.00 affronterà la Spal in amichevole (diretta su Cremona1) per poi fare rientro in città.

